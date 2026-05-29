Иноагент Галкин заподозрил Шамана в плагиате

Юморист и шоумен Максим Галкин* посчитал, что новая песня певца Шамана (Ярослава Дронова) копирует известный трек британской звезды Адель. Он заявил об этом в Instagram**.

Комик прокомментировал новый клип на песню «Россия-мама», в котором Шаман оживил с помощью ИИ фотографии известных людей, покинувших страну. В ролике они хором подпевают артисту.

«Когда не только лица без спросу взял, но и музыку у Адель подрезал», — написал Галкин*.

Шаман разместил клип в своем телеграм-канале. Ролик за короткое время набрал 113 тысяч дизлайков. На видео появляются обработанные нейросетями изображения блогеров Юрия Дудя* и Ильи Варламова*, певицы Земфиры*, музыканта Андрея Макаревича* и других.

