Ингеборга Дапкунайте объявила о закрытии ИП в России

Актриса Ингеборга Дапкунайте, уехавшая из России после начала СВО, подала заявление о закрытии ИП и оплатила долги перед налоговой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Дапкунайте вместе с бывшим мужем, адвокатом Дмитрием Ямпольским, занималась бизнесом, связанным с обучением детей английскому языку и скорочтению. С 2020 года она не подавала отчетов в налоговую, поэтому служба начала ликвидацию ООО.
Ранее стало известно, что актриса продала квартиру на Никитском бульваре в Москве, но не выписалась из нее, уехала за границу и перестала выходить на связь с покупателями. Новым собственникам пришлось обращаться в суд, который встал на их сторону. Кроме того, Дапкунайте в России принадлежит особняк на Новорижском шоссе.
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