Имя певицы Бейонсе войдет во французский словарь Le Petit Larousse Illustré | 360°

Знаменитости 03 мая 2024, 13:54 Имя певицы Бейонсе войдет во французский словарь Le Petit Larousse Illustré

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Стало известно, чьи имена войдут в 2024 году во французский словарь, который ждет свое 120-е издание. Об этом сообщил НСН со ссылкой на The Times.

В частности, в новом выпуске словаря появится имя американской певицы Бейонсе, звезды фильма «1+1» Омара Си, актрисы Кейт Бланшетт. Кроме того, список дополнят режиссер Кристофер Нолан и регбист Антуан Дюпон.

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В общей сложности в словаре появится 150 новых имен. Их выбрали общим голосованием члены специального жюри.

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