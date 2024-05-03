Имя певицы Бейонсе войдет во французский словарь Le Petit Larousse Illustré | 360°

03 мая 2024, 13:54
Имя певицы Бейонсе войдет во французский словарь Le Petit Larousse Illustré
Стало известно, чьи имена войдут в 2024 году во французский словарь, который ждет свое 120-е издание. Об этом сообщил НСН со ссылкой на The Times.
В частности, в новом выпуске словаря появится имя американской певицы Бейонсе, звезды фильма «1+1» Омара Си, актрисы Кейт Бланшетт. Кроме того, список дополнят режиссер Кристофер Нолан и регбист Антуан Дюпон.
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В общей сложности в словаре появится 150 новых имен. Их выбрали общим голосованием члены специального жюри.
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