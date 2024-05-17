Знаменитости 17 мая 2024, 19:09 «Илюша испугался». Садальский — о совместном с Резником поздравлении для Пугачевой Актер Садальский: поэт Резник побоялся публично поздравить певицу Пугачеву РИА «Новости»

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Актер Станислав Садальский заявил, что поэт Илья Резник побоялся публично поздравить певицу Аллу Пугачеву с днем рождения. Таким образом он прокомментировал их совместное видеопоздравление, сообщил портал «СтарХит».

Актер и поэт были первыми, кто поздравил примадонну с 75-летием. Специально для нее они записали видеоролик. При этом артисты встретились случайно.

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«В Ялте в ресторане „Ореанда“ ко мне подошел Резник и предложил: „Давай вместе поздравим Аллу!“. Ну мы и записали этот маленький ролик на двоих», — рассказал Садальский.

Позже, после публикации ролика, Резник сказал, что хотел поздравить Пугачеву лично. Он добавил, что Садальский спровоцировал его на запись видео. Это вызвало недоумение у актера, который подчеркнул, что инициатива записать поздравление принадлежала именно поэту. Он решил, что тот просто испугался.

«Чего-то Илюша испугался. Хотя ему 86 лет, чего уж бояться!» — отметил актер.

Ранее Садальский заступился за Пугачеву перед депутатами. Он призвал не признавать артистку иноагентом.