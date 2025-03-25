Илья Авербух: работать на «Ледниковом периоде» проще, чем на «Русском вызове»

Известный хореограф-постановщик Илья Авербух дал интервью RT . В ходе беседы артист рассказал, где ему проще ставить программы: в шоу «Ледниковый период» или на «Русском вызове»

По словам знаменитости, работать на «Ледниковом периоде» оказалось немного проще.

«Потому что почти всегда у тебя есть следующий эфир, соответственно, не стоит задача во чтобы то ни стало попасть постановкой точно в „десятку“», — пояснил Авербух.

Он добавил, что при создании программы для «Русского вызова» его мучили мысли о возможной недоработанности идеи. Кроме того, постановщик отметил влияние жребия на выступления участников. Фигурист подчеркнул, что было сложно решить, как представить номера артистов.