«Или в плену, или мертва». Гоген Солнцев с недоверием отнесся к СМС от пожилой экс-супруги
Гоген Солнцев заявил, что мошенники прислали СМС его жене от имени Терешкович
Шоумен Гоген Солнцев пожаловался, что на телефон его жены Полины Давыдовой пришло странное СМС от пропавшей матери женщины и по совместительству его бывшей супруги Екатерины Терешкович. Об этом сообщил StarHit.
Солнцев выразил уверенность, что сообщение прислали мошенники. Кто-то от имени его пропавшей пассии попросил денег. В СМС написали, что Терешкович разбила катамаран и теперь ей нужно шесть тысяч дирхам (более 170 тысяч рублей) на ремонт. Средства якобы нужно срочно перевести на криптокошелек «подруги».
«Я говорю: „Полина, ты дура?! Я никакие деньги не буду высылать, потому что считаю, это орудуют мошенники <…> Катя или в плену, или мертва, поэтому я почти две тысячи баксов в воздух, точнее мошенникам, бросать не собираюсь“», — заявил шоумен.
Он отметил, что катамаранов в ОАЭ не бывает, а куда исчезла Екатерина Терешкович — неизвестно.
Ранее Гоген Солнцев показал фото новорожденного сына. Новость о пополнении в семействе поклонники артиста восприняли несерьезно, потому что шоумен известен своим пристрастием к шуткам и розыгрышам.