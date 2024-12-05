«Или в плену, или мертва». Гоген Солнцев с недоверием отнесся к СМС от пожилой экс-супруги

Шоумен Гоген Солнцев пожаловался, что на телефон его жены Полины Давыдовой пришло странное СМС от пропавшей матери женщины и по совместительству его бывшей супруги Екатерины Терешкович. Об этом сообщил StarHit .

Солнцев выразил уверенность, что сообщение прислали мошенники. Кто-то от имени его пропавшей пассии попросил денег. В СМС написали, что Терешкович разбила катамаран и теперь ей нужно шесть тысяч дирхам (более 170 тысяч рублей) на ремонт. Средства якобы нужно срочно перевести на криптокошелек «подруги».

«Я говорю: „Полина, ты дура?! Я никакие деньги не буду высылать, потому что считаю, это орудуют мошенники <…> Катя или в плену, или мертва, поэтому я почти две тысячи баксов в воздух, точнее мошенникам, бросать не собираюсь“», — заявил шоумен.

Он отметил, что катамаранов в ОАЭ не бывает, а куда исчезла Екатерина Терешкович — неизвестно.

Ранее Гоген Солнцев показал фото новорожденного сына. Новость о пополнении в семействе поклонники артиста восприняли несерьезно, потому что шоумен известен своим пристрастием к шуткам и розыгрышам.