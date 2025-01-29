Илана Дылдина рассказала, что никогда не имела навязчивых поклонников

Участница шоу «Уральские пельмени» Илана Дылдина в беседе с Леди Mail рассказала, были ли у нее навязчивые поклонники.

Артистка уверена, что наличие навязчивых поклонников зависит от поведения женщины.

«Вы сейчас спросили, я задумалась и поняла, что — на удивление — у меня никогда не было навязчивых поклонников. Видимо, все-таки имеет значение, дает ли женщина повод», — сообщила она.

Дылдина добавила, что не обращает внимания ни на каких других мужчин, кроме мужа, и у них не появляется желания ухаживать за ней. Может быть, по словам знаменитости, ей просто везло встречаться с подходящими людьми.