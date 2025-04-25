Игрок «Спартака» Хлусевич получил более 360 штрафов за нарушение ПДД с 2023 года

Игрок российской сборной и полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич за последние два года накопил свыше 360 штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщил «Постньюс».
В феврале 2023 года футболист приобрел BMW X6 с двигателем на 600 лошадиных сил — рыночная стоимость автомобиля оценивается примерно в 13 миллионов рублей. С момента покупки до апреля 2025 года Хлусевич нарушил правила дорожного движения 364 раза.
За текущий год спортсмен уже получил 34 штрафа. Общая сумма взысканий за двухлетний период составила 544 тысячи рублей, причем почти все штрафы были своевременно оплачены.
Отремонтированную котельную в Ногинске запустят к отопительному сезону
Переселенцы получат ключи от квартир в новом доме в Старой Купавне в июне
Московский НПЗ внедрил цифровое управление производством бензина
Погибшим при взрыве авто в Балашихе оказался генерал-лейтенант Ярослав Москалик
Замглавы МВД Украины признал, что в сбитом Ил-76 были пленные солдаты ВСУ
Подготовка фонтанов к новому сезону началась в Чехове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте