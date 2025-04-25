Игрок «Спартака» Хлусевич получил более 360 штрафов за нарушение ПДД с 2023 года

Игрок российской сборной и полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич за последние два года накопил свыше 360 штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщил « Постньюс ».

В феврале 2023 года футболист приобрел BMW X6 с двигателем на 600 лошадиных сил — рыночная стоимость автомобиля оценивается примерно в 13 миллионов рублей. С момента покупки до апреля 2025 года Хлусевич нарушил правила дорожного движения 364 раза.

За текущий год спортсмен уже получил 34 штрафа. Общая сумма взысканий за двухлетний период составила 544 тысячи рублей, причем почти все штрафы были своевременно оплачены.