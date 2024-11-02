ИА Ura.ru напомнило, как с годами менялся имидж Филлипа Киркорова

Совсем недавно король российской эстрады Филипп Киркоров радикально сменил имидж — певец срезал светлые локоны и сделал себе короткую стрижку. ИА Ura.ru решило показать, как с годами менялся имидж артиста.

Первый раз на большой сцене Киркоров появился еще в студенческие годы. Тогда он выглядел как скромный парнишка с короткой стрижкой в строгом белом пиджаке. Уже в нулевых годах поп-певец вышел к фанатам новым человеком. Артист коротко постригся и осветлил волосы, на его лице красовалась аккуратная борода.

После наступления 40-летия певец все меньше экспериментировал с образом. Иногда он отпускал бороду, менял стрижку, но каких-то радикальных изменений во внешности не допускал. В 2022 Киркоров прошел через несколько пластических операций, изменил лицо и тело, сделал татуировки на руках, покрасил волосы в белый цвет. Это было самое радикальное преображение короля поп-сцены за всю его творческую карьеру, пишет издание.