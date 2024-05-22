ИА НСН: личная Библия певца Элвиса Пресли станет лотом на аукционе
Личная Библия американского певца Элвиса Пресли станет лотом на предстоящем аукционе Hilton Estate & Elvis Presley Artifacts. Об этом сообщило ИА НСН.
На торги также будут выставлены солнцезащитные очки, кольца и часы артиста. Еще один экспонат — спортивный костюм армии США, который Пресли носил во время службы в Западной Германии.
Кроме того, на аукционе представят платья певиц Эми Уайнхаус и Тейлор Свифт.
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