Хулио Иглесиас впервые ответил на обвинения в сексуальном насилии

Хулио Иглесиас отверг все обвинения в сексуальном насилии над работницами дома

Все обвинения в сексуальном насилии и домогательствах абсолютно ложны. С таким заявлением выступил певец Хулио Иглесиас. Публичное письмо артиста пресс-служба опубликовала на его странице в Instagram*.

Певец подтвердил, что выдвинувшие обвинения женщины действительно работали в его доме. Но он никогда не проявлял к ним никакого неуважения или принуждения.

«Эти обвинения абсолютно ложны и вызывают у меня огромную грусть. Я никогда не сталкивался с таким уровнем злобы, но у меня еще есть силы чтобы люди узнали всю правду», — заявил Иглесиас.

Артист сказал, что готов отстоять свое честное имя перед такими серьезными оскорблениями.

Обвинения в изнасилованиях, унижении и оскорблении против Хулио Иглесиаса выдвинули бывшая горничная и его личный физиотерапевт, работавшие на закрытых виллах артиста в 2021 году.

Они обратились к испанским журналистам, которые три года проверяли рассказ пострадавших, опрашивая других сотрудников загородных резиденций Иглесиаса, изучая документы, переписки и медицинские справки.

Как рассказала автор расследования, в течение работы над материалом она регулярно обращалась к певцу и его адвокатом за комментарием, но не получала никакого ответа, даже опровержения.

Перед публикацией расследования пострадавшие вместе с журналистами передали все материалы в прокуратуру Испании. Ведомство начало проверку, по итогам которой решит вопрос с началом судебного производства.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.