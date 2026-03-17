Худрук Театра на Трубной Астрахан назвал работу лучшим подарком на день рождения

Художественный руководитель Театра на Трубной, режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан 17 марта отмечает день рождения. В беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» он рассказал о своих планах.

По словам Дмитрия Ханановича, лучший подарок на день рождения — это работа. Режиссер признался, что любит отмечать праздник на съемках или репетиции. В этом году день рождения он проведет в Театре на Трубной — вечером состоится второй показ премьеры «Желтый карлик».

«Желтый карлик» — это постановка по пьесе Олега Данилова. В 2001 году Дмитрий Астрахан снял по ней фильм с Александром Абдуловым и Еленой Прокловой. Сейчас он решил вернуться к этой драматургии, представив ее с другими акцентами. Спектакль рассказывает о том, на что родители готовы ради детей.

Также режиссер поделился, что в Театре на Трубной скоро начнутся репетиции трагедии «Коварство и любовь» Шиллера. Премьера запланирована на сентябрь. В кино Дмитрий Астрахан замыслил фэнтези-фильм, но подробности пока не раскрывает.

«Я думаю только о том, как много еще не сделано — не прочитано, не поставлено, не посмотрено...», — отметил режиссер.

Он подчеркнул, что сейчас для него очень важен Театр на Трубной, где за четыре года под его руководством удалось в три раза поднять продажи билетов.