Худрук Молодежного театра на Фонтанке Спивак: пережить тяжелые моменты в жизни мне помогают занятия йогой | 360°

Знаменитости 06 мая 2024, 17:38 Худрук Молодежного театра на Фонтанке Спивак: пережить тяжелые моменты в жизни мне помогают занятия йогой

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Художественный руководитель Молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак в беседе с «Петербургским дневником» рассказал о своем методе борьбы с тяжелыми моментами в жизни и с несправедливостью. По его словам, ему помогают занятия йогой.

«Мой учитель — Эдуардо, для меня это великий человек. Он 20 лет жил в Тибете, а сейчас живет в Мадриде, и я периодически бываю у него. Он внутренне понимает и принимает меня», — сказал театральный деятель.

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Спивак отметил, что он каждый вечер занимается дыхательной практикой. Комплекс упражнений, длящийся 28 минут, помогает сосредоточиться и обрести внутреннюю тишину. Йога, на его взгляд, поднимает человека на новый уровень и дарит новую радость жизни.

Недавно Семен Спивак получил специальную награду премии «Золотая маска».