Художник Сафронов назвал свою встречу с папой римским событием для всей России

Народный художник РФ Никас Сафронов выделил ключевые события творческого пути в 2025 году, которые стали знаковыми для страны. Об этом сообщило ИА НСН .

Деятель культуры напомнил о своей встрече с папой римским в феврале.

«Это не только мое личное событие, но и событие для всей России. Он, больной, никого не принимает, а меня последнего принял и благословил на выставки по всему миру. Это осветило все мировое пространство», — заявил Сафронов.

Художник также упомянул о передаче портрета его авторства президенту США Дональду Трампу. Хотя работа вызвала критику, сам процесс был бескорыстен. Как объяснил Сафронов, этот акт продемонстрировал отсутствие враждебности к американцам.