Художник Никас Сафронов рассказал, что Пиманов никогда не жаловался на здоровье

Алексей Пиманов, ведущий программы «Человек и закон», скончался в возрасте 64 лет. Сообщается, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Народный художник России Никас Сафронов, который дружил с Пимановым более 30 лет, выразил свои соболезнования и рассказал сайту URA.RU о личности ушедшего телеведущего.

Никас Сафронов поделился воспоминаниями о дружбе с Алексеем Пимановым. По его словам, Пиманов был порядочным и профессиональным человеком, умеющим ценить дружбу.

«Он всегда с удовольствием рассказывал про свои новые работы», — вспоминает художник.

Сафронов подчеркнул, что Пиманов никогда не жаловался на здоровье, хотя в жизни у него было немало непростых ситуаций.

«У него никаких не было серьезных проблем со здоровьем — во всяком случае, он никогда не жаловался на болячки», — отметил художник.

Народный художник РФ также подчеркнул профессионализм Пиманова и его способность удерживать зрительский интерес к программе «Человек и закон».

«Он всегда стоял за правду, какой бы она ни была», — сказал Сафронов.

Никас Сафронов считает смерть Алексея Пиманова большой потерей для России. По его мнению, Пиманов был многогранным человеком, у которого получалось все, за что он брался.