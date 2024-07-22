Художник Федоров: Пэрис Хилтон оказалась довольно приятной в общении

Художник Даниил Федоров, который создал портреты мировых звезд, поделился впечатлениями о работе с ними. Сайту «Страсти» он рассказал, что Пэрис Хилтон оказалась довольно приятной в общении.

По его словам, сначала актриса показалась ему эпатажной, однако потом она с удовольствием позировала рядом со своим портретом для светской хроники. Орнелла Мути смогла покорить художника с первых секунд, сотрудничество с ней он помнит до сих пор.

Одной из первых работ Федорова в жанре портрета стала картина для Памелы Андерсон. Он очень волновался, ожидая реакцию, но звезда осталась довольна.