«Хотел испариться». Звезда Голливуда рассказала о реакции сына на ее откровенные сцены

Гвинет Пэлтроу рассказала о реакции сына на откровенные сцены с ее участием

Американская актриса Гвинет Пэлтроу показала 19-летнему сыну Мозесу постельные сцены в кино со своим участием. В беседе с People она рассказала о реакции молодого человека.

«Мой бедный сын. О боже! Представляете, каково ему было, когда он пришел на премьеру в Лос-Анджелесе? Хотел испариться», — рассказала актриса.

Пэлтроу сыграла в фильме «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламэ, где также много эротических сцен. Премьеру картины она посетила вместе с сыном.

Актриса добавила, что в карьере иногда отказывалась от подобных эпизодов. Например, в картине «Большие надежды» не согласилась на постельную сцену с Итаном Хоуком из-за беспокойства о негативной реакции отца.

Ранее 53-летняя Пэлтроу раскрыла детали романа в молодости с Мэтью Перри. Женщина признавалась, что ей тяжело далась новость об уходе актера из жизни.