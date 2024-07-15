Хормейстер Турецкий: счастье — это жить в мире и согласии

Руководитель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий высказал свое представление о счастье во время выступления на гала-концерте «Народное братство дороже всякого богатства» в Белоруссии, сообщил «Ридус».

По мнению музыканта, счастье — это жить в мире и согласии. Все это сегодня есть в республике, отметил хормейстер.

Свою точку зрения выразила и певица Зара. Счастьем для Белоруссии она назвала проведение фестиваля «Славянский базар», в рамках которого и состоялся концерт.

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