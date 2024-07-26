Хореограф Мигель: Варнава прекратила общение без объяснений

Хореограф Мигель в эфире шоу «Личка» признался, что актриса и юмористка Екатерина Варнава прекратила дружбу с ним без объяснения причин. Об этом сообщил сайт «Страсти».

По словам артиста, он пытался связаться с подругой и прояснить ситуацию, однако Екатерина не отвечала ни на звонки, ни на сообщения. Актриса пока что никак не прокомментировала заявление Мигеля.

Отмечается, что недавно Варнава пережила депрессию.

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