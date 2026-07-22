Известный хореограф Борис Эйфман рассказал о сложностях, с которыми столкнулся на своем творческом пути. В 1970–1980-е годы его подход к балету считался неканоническим, что вызывало непонимание со стороны властей и коллег. Об этом написал «Петербургский дневник» .

Борис Яковлевич признался, что стремился найти собственный путь в искусстве, а не следовать канонам того времени. В качестве примера он вспомнил, как впервые услышал музыку Pink Floyd в «Артеке». Это произошло в 1970-е годы, когда Эйфман работал хореографом в училище Вагановой. Музыка группы вдохновила его на создание балета на ее музыку, несмотря на то что в СССР она была запрещена.

«Pink Floyd мотивировали меня переосмыслить танцевальный язык», — сказал Эйфман. Он добавил, что его целью было изменить восприятие хореографического искусства молодежью.

В 1987 году Борис Эйфман поставил балет «Мастер и Маргарита» на музыку Андрея Петрова. Этот спектакль должен был стать последним, но получил признание и помог хореографу стать одним из художественных лидеров современности.