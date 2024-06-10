«Хочу уснуть и не проснуться». Киркоров пожаловался на психологические проблемы
Певец Киркоров признался, что иногда его посещают депрессивные мысли
Народный артист России Филипп Киркоров признался, что смерть матери стала для него одной из самых больших потерь в жизни. В эфире шоу «Однажды» на телеканале НТВ он пожаловался на депрессивные мысли, которые иногда его посещают.
Певец рассказал, что у него есть запись голоса мамы и он включает ее, когда ему очень плохо.
«Периодически, конечно, накрывает меня, когда очень уж плохо. Сам себе лежу, хочу уснуть и не проснуться. Я не стесняюсь это сказать. Но это такое, мимолетное. И сразу вспоминается, что уныние — это смертный грех», — заявил артист.
По словам певца, он никогда не посещал психоаналитика и все трудности решает самостоятельно. Киркоров добавил, что успокоиться ему помогают мысли о детях и семье, здоровье своем и близких, успешной карьере и достатке.
«Да, непростой период в жизни. Но значит, это нам дано не за что-то, а для чего-то», — добавил артист.
Ранее Киркоров признался, что не собирается обеспечивать своих детей в будущем. По словам певца, он планирует дать им хорошее образование, чтобы они смогли самостоятельно о себе позаботиться.