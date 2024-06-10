«Хочу уснуть и не проснуться». Киркоров пожаловался на психологические проблемы

Певец Киркоров признался, что иногда его посещают депрессивные мысли

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что смерть матери стала для него одной из самых больших потерь в жизни. В эфире шоу «Однажды» на телеканале НТВ он пожаловался на депрессивные мысли, которые иногда его посещают.

Певец рассказал, что у него есть запись голоса мамы и он включает ее, когда ему очень плохо.

«Периодически, конечно, накрывает меня, когда очень уж плохо. Сам себе лежу, хочу уснуть и не проснуться. Я не стесняюсь это сказать. Но это такое, мимолетное. И сразу вспоминается, что уныние — это смертный грех», — заявил артист.

По словам певца, он никогда не посещал психоаналитика и все трудности решает самостоятельно. Киркоров добавил, что успокоиться ему помогают мысли о детях и семье, здоровье своем и близких, успешной карьере и достатке.

«Да, непростой период в жизни. Но значит, это нам дано не за что-то, а для чего-то», — добавил артист.

Ранее Киркоров признался, что не собирается обеспечивать своих детей в будущем. По словам певца, он планирует дать им хорошее образование, чтобы они смогли самостоятельно о себе позаботиться.

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