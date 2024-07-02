Хью Джекман после развода переехал в Лондон и начал искать любовь

Актер Хью Джекман решил переехать в Лондон после развода с Деборрой-Ли Фернесс. В новом городе он стал искать свою любовь. Об этом сообщило New Idea .

По данным издания, 55-летнему актеру пришлось сменить место жительства в связи со съемками нового фильма. Однако инсайдеры утверждают, что он может остаться там навсегда.

«Он хочет быть ближе к своей маме и сестре, которые там живут, и, возможно, снова найти любовь», — отметили они.

Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс развелись в сентябре 2023 года. В браке они состояли 27 лет. Актер женился на Деборре-Ли Фернесс, которая старше его на 13 лет, в 1996 году. Они познакомились на съемках сериала «Коррелли».

Близкие голливудской звезды предположили, что союз Джекмана с Деборрой-Ли Фернесс мог дать трещину из-за пандемии коронавируса. У Джекманов двое приемных детей — 23-летний Оскар и 18-летняя Ава.