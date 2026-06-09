Хилькевич рассказала, что оконфузилась на публике из-за жакета

Актриса Анна Хилькевич оказалась в неловкой ситуации на публике из-за своего наряда. Об этом она сообщила подписчикам в Instagram*.

Звезда отправилась на Петербургский международный экономический форум в белом жакете. Однако ткань возле плеча испачкалась. На опубликованных кадрах видно, как сотрудник пытается вывести пятно.

«Без казусов не обошлось», — заявила артистка.

На ПМЭФ Анна Хилькевич обратила внимание, что российское кино активно развивается — выросло количество качественных фильмов, зрители вновь стали регулярно ходить в кинотеатры.

Кроме того, выпускают много проектов, рассчитанных на детскую аудиторию. Однако по-прежнему остро стоит проблема перенасыщения медиасреды «фастфудным» диджитал-контентом. Подростки погружены именно в цифровые шоу-однодневки.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.