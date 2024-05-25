Хам на Bentley. Футболист Тарасов не справился с управлением в Москве

Бывший футболист сборной России и столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов нахамил и показал неприличный жест водителю автобуса в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Навыки вождения на уровне своих спортивных способностей футболист продемонстрировал на Кутузовском проспекте. На своем люксовом авто он решил выехать с тротуара задом прямо в зоне автобусной остановки», — уточнил канал.

В этом время от нее отъезжал автобус. Тарасов попытался вырулить, чтобы выровнять свой белый Bentley на дороге, а шофер все это время терпеливо ждал.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что спортсмен во время своих попыток успел еще и нахамить водителю автобуса, показав ему жест из одного пальца. После этого у него получилось справиться с управлением и спортсмен наконец-то смог освободить путь для автобуса.

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