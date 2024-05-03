Хакамада поучаствовала в откровенной фотосессии | 360°

Знаменитости 03 мая 2024, 09:16 Хакамада поучаствовала в откровенной фотосессии Экс-политик Ирина Хакамада снялась топлес, оголив татуировки Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Бывший политик, писательница и бизнес-тренер Ирина Хакамада решила поучаствовать в откровенной фотосессии. В своем Instagram* она разместила снимок с оголенной спиной.

Фотограф запечатлел Хакамаду в черных одеждах. Отвернувшись от камеры, она приспустила куртку, показав на теле две татуировки.

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«Мои друзья», — пошутила 69-летняя писательница.

Недавно экс-политик Ирина Хакамада похвасталась стройной фигурой с отдыха. Для фотосессии в Таиланде она выбрала бейсболку, белые солнцезащитные очки и открытый купальник в тропической расцветке. Лайф-коуч ранее рассказывала, что для поддержания своей форма питается один раз в день.

Певец Филипп Киркоров сделал две татуировки, когда участвовал в съемках реалити-шоу «Сокровище императора». Тело артиста теперь украшают дракон и надпись King.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.