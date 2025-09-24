Гуф подсчитал расходы на день рождения и не нашел многомиллионных трат

Рэпер Гуф заявил, что потратил на день рождения 1,7 миллиона рублей

Отпраздновавший 46-летие российский рэпер Гуф (Александр Толмацкий) потратил на пятичасовую аренду теплохода, еду и развлечения 1,7 миллиона рублей. Об этом исполнитель заявил в комментарии Telegram-каналу Super .

Так артист опроверг сообщения о своих многомиллионных расходах на торжество.

«Все вместе с кораблем обошлось в 1,7 миллиона рублей», — заявил Гуф.

Гостями устроенной рэпером вечеринки стали Баста, бывшие коллеги по дуэту HammAli и Navai, блогер и телеведущая Алена Водонаева и другие звезды.

В начале августа сестра рэпера Гуфа Ольга Долматова опровергла заявление предпринимателя Игоря Рыбакова о том, что он выкупил права на дебютный альбом исполнителя «Город дорог» для его удаления со всех площадок.

В комментарии 360.ru она подчеркнула, что никаких прав на пластинку бизнесмен не имеет.