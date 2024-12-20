Губерниев: предложение стать помощником министра спорта не было неожиданным

Комментатор Дмитрий Губерниев в интервью RT поделился, что предложение занять должность помощника министра спорта России на общественных началах не оказалось неожиданностью. Он отметил, что регулярно общается с Михаилом Дегтяревым и обсуждает с ним разные вопросы.

Комментатор сообщил, что на новой должности для него мало что изменится. Он продолжит поддерживать российский спорт.

«В августе точно так же защищал интересы наших олимпийцев. Это сейчас у меня масса союзников, а тогда все было иначе», — сказал собеседник.

Как бы то ни было, цель остается прежней — обеспечить возвращение на международные соревнования российских спортсменов, способствовать развитию спорта в стране и поддерживать детские и юношеские спортивные проекты на местах. Ведь в ряде регионов у нас есть серьезные трудности: платные тренировки, нехватка инфраструктуры и многое другое, добавил он.