Группа «Тату» отметила красоту Нижнего Новгорода
Группа «Тату» выступила на VK Fest в Нижнем Новгороде и поделилась впечатлениями о городе. Участницы коллектива похвалили площадку фестиваля и атмосферу в приволжской столице, сообщила pravda-nn.ru.
Артистки рассказали журналистам, что им очень понравилось место проведения мероприятия.
«И город очень красивый. Публика замечательная, как всегда и везде», — поделились певицы.
После выступления в Нижнем Новгороде группа продолжит участие в VK Fest. Следующий концерт коллектива состоится 19 июля в Москве.