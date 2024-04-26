«Грозилась облить кислотой». Продюсер рассказал о преследовавшей Ротару поклоннице | 360°

Знаменитости 26 апреля 2024, 16:48 «Грозилась облить кислотой». Продюсер рассказал о преследовавшей Ротару поклоннице Продюсер Лавров назвал преследовавшую певицу Ротару поклонницу маньячкой Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Продюсер Сергей Лавров рассказал о том, как певицу Софию Ротару преследовала навязчивая поклонница. Этой историей он поделился с изданием «Абзац».

По его словам, некая Галя из Тулы на протяжении многих лет создавала артистке проблемы. Сначала ее действия не казались странными, однако со временем приняли более агрессивную форму.

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После того, как Галю не пустили в гримерку Ротару, она начала угрожать певице, звоня ей домой и утверждая, что директор артистки попала в аварию. Она также сообщала о минировании залов во время выступлений, что приводило к эвакуации зрителей.

«В итоге эта безумная фанатка заявила, что на одном из концертов выйдет на сцену и обольет Ротару кислотой», — поделился Лавров.

Кульминацией стал звонок о минировании Кремля и самолета, на котором летела певица.

«Маньячка позвонила и сказала, что площадка заминирована и самолет, на котором летит Ротару, тоже заминирован. После этого женщину нашли и посадили в тюрьму. Потом она вышла по УДО и пропала из поля зрения», — рассказал продюсер.

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