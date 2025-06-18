Григория Лепса объявили в розыск на Украине

После предъявления обвинений Служба безопасности Украины объявила певца Григория Лепса в розыск за поддержку и финансирование спецоперации. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Следователи в начале марта заочно предъявили ему обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины — за финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены власти, изменения границ территории или государственной границы, а также за оправдание вооруженных действий. После этого имя музыканта появилось в базе розыска.

Лепс не только поддержал проведение спецоперации и выступил перед жителям Донбасса, но и пообещал по миллиону рублей за каждый подбитый украинский танк. Он заявил, что охотно споет военнослужащим, как это сделали его коллеги.

С 2022 года в розыске на Украине находится российская телеведущая Ольга Скабеева, сообщил RT. Ее обвинили по четырем статьям.