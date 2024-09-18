«Готова мыть туалеты». Сбежавшая в США Мария Машкова не может найти работу

Певица Кравец: Машкова не может найти работу в США, готова даже мыть туалеты

Актриса Мария Машкова, дочь Владимира Машкова, ищет работу в США, куда уехала в 2022 году. Об этом в интервью изданию aif.ru рассказала певица и светская львица Алена Кравец.

По словам собеседницы издания, Машкова пытается найти работу с помощью старых связей. Актриса соглашается на любые подработки, отметила Кравец.

«Кому она там в Америке нужна? Мыть тарелки и туалеты, разве что. Она уже и на это готова, кстати! Мне об этом рассказывают знакомые бизнесмены с Рублевки, у которых есть также недвижимость за рубежом», — считает Кравец.

Она добавила, что работать с Машковой не хотят. Российские бизнесмены, у которых есть недвижимость в Штатах, объявили ей бойкот в ответ на определенные высказывания, добавила Кравец. Отдельно она выразила уверенность, что в России актриса получали роли благодаря отцу.

Ранее Машкова пожаловалась на мошенников, которые взломали ее аккаунт в Telegram, и обратилась за помощью в ФСБ.