«Горячо». Внучка Боярского поразила фанатов снимком в откровенном образе
Внучка актера Боярского Екатерина приняла участие в смелой фотосессии
Внучка певца и актера Михаила Боярского Екатерина снялась в дерзком образе. Она разместила фотографии в социальной сети Instagram*.
Для фотосессии 24-летняя девушка выбрала одежду в черных тонах. На ней были кожаные ботфорты, юбка с крупными ремнями и перчатки до локтя.
Внучка главного Д’Артаньяна страны надела короткий топ с глубоким декольте, подчеркивающий ее пышные формы. Она уложила длинные волосы на правую сторону и зафиксировала их лаком. Свой образ Екатерина дополнила ярким макияжем.
Поклонники высоко оценили снимки, отметив ее красоту.
«Шикарная», «Как стильно», «Очень крутая», «Кошечка такая», «Горячо», — написали под постом пользователи.
Недавно внучка Боярского Екатерина опубликовала фотографии в бикини и прозрачной мини-юбке. Она сделала селфи, когда выходила из душевой кабинки.
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