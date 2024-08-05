«Горячо». Внучка Боярского поразила фанатов снимком в откровенном образе

Внучка актера Боярского Екатерина приняла участие в смелой фотосессии

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Внучка певца и актера Михаила Боярского Екатерина снялась в дерзком образе. Она разместила фотографии в социальной сети Instagram*.

Для фотосессии 24-летняя девушка выбрала одежду в черных тонах. На ней были кожаные ботфорты, юбка с крупными ремнями и перчатки до локтя.

Внучка главного Д’Артаньяна страны надела короткий топ с глубоким декольте, подчеркивающий ее пышные формы. Она уложила длинные волосы на правую сторону и зафиксировала их лаком. Свой образ Екатерина дополнила ярким макияжем.

Поклонники высоко оценили снимки, отметив ее красоту.

«Шикарная», «Как стильно», «Очень крутая», «Кошечка такая», «Горячо», — написали под постом пользователи.

Недавно внучка Боярского Екатерина опубликовала фотографии в бикини и прозрачной мини-юбке. Она сделала селфи, когда выходила из душевой кабинки.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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