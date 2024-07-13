Британская актриса Кейт Бекинсейл рассказала о своем резком похудении. В социальной сети Instagram* она призналась, что начала терять килограммы из-за стресса.
По словам Бекинсейл, она тяжело переживала смерть отчима и новости о заболевании матери раком.
«А потом я шесть недель пролежала в больнице, потому что горе прожгло дыру в моем пищеводе, из-за чего меня рвало большим количеством крови», — пояснила она.
До этого актриса Кейт Бекинсейл поделилась в соцсети пикантным снимком. Она позировала в расстегнутом комбинезоне с обнаженной грудью.
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