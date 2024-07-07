«Гордимся тобой». Александр Малинин посетил выпускной дочери в Лондоне

Певец Александр Малинин посетил вместе с супругой Эммой выпускной дочери в Королевском колледже музыки в Лондоне. Семейный снимок с мероприятия артист опубликовал в своих соцсетях.

«Милая наша доченька, поздравляем тебя с получением диплома бакалавра лучшей консерватории мира! Гордимся тобой», — написал музыкант.

Не менее восторженные сообщения оставила и его супруга в соцсетях.

Дочь Малинина получила диплом оперной певицы. Сама девушка уже давно живет в британской столице, где обручилась со своим женихом Заком. Устинье исполнилось 23 года.

Ранее Малинина обвинили в трусости после отказа поддерживать российскую спецоперацию на Украине, а позже отменили концерт в Воронеже без объяснения причин.

Сам певец после обвинений в трусости заявил, что он русский, в армии служил, принимал присягу и готов защищать Родину, если это понадобится. Малинин также назвал ложью слова о том, что он постоянно проживает за рубежом, заявив, что живет, работает и платит налоги в России.