Главред RT Симоньян: таких людей, как Масляков, больше не делают

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью бессменного ведущего КВН Александра Маслякова.

Журналистка поделилась воспоминаниями об артисте. Она отметила, что таких людей, как Масляков, больше не делают.

«Александр Васильевич, вы были прекрасны! Старомодно галантны без флирта, старомодно ироничны без пошлости, старомодно свежи и интересны», — высказалась Симоньян.

Напомним, Масляков скончался на 83-м году жизни. О его смерти стало известно 8 сентября.