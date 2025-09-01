Глава PMI Финкельштейн выразил восхищение музыкальными итогами лета Басты

Летом 2025 года стадионы России поставили сразу несколько впечатляющих рекордов посещаемости, причем успех сопутствовал представителям разных жанров. Особенное достижение принадлежит Басте, сумевшему провести два аншлаговых выступления подряд на стадионе «Лужники», сообщило ИА НСН .

Популярный рэпер смог собрать полную чашу площадки, рассчитанной на 75 тысяч мест. Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн выразил восхищение соответствующими результатами.

«Баста — это артист номер один. Если держать цены, можно было бы продать и три концерта», — заявил эксперт.

По его словам, музыкант выделяется особым статусом народного героя. При этом успех определяется именем артиста, а не ценовой политикой, добавил Финкельштейн.