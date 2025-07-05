Глава ФПБК Бородин призвал записать певицу Манижу в иностранные агенты

Глава федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции Виталий Бородин предложил записать певицу Манижу (настоящее имя — Манижа Сангин) в иностранные агенты и начать в отношении нее уголовное расследование. Как сообщил NEWS.ru, поводом стали подозрения «в оправдании терроризма».
«Необходимо инициировать уголовное производство относительно Манижи именно по обвинению в оправдании терроризма», — подчеркнул Бородин.
Артистка должна пройти тщательную проверку на предмет иностранного финансирования, поскольку ее публичные заявления вполне могут подпадать под категорию уголовных преступлений, сказал он.
Бородину не понравилось, что Манижа контактировала с певицей Аллой Пугачевой и юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Руководитель проекта выразил недоумение действиями организаторов мероприятий с участием певицы.
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