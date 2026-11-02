Глафира Тарханова раскрыла секрет сохранения любви в браке

Актриса Глафира Тарханова, более двадцати лет состоящая в браке с актером Алексеем Фаддеевым, рассказала Леди Mail , что помогает им сохранять любовь и нежность.

По ее словам, даже при ежедневной суете нужно останавливаться, чтобы побыть вдвоем и уделить внимание друг другу, ведь семья — это отношения между двумя взрослыми.

Тарханова также подчеркнула важность подачи правильного примера детям. Звезда уверена, что если родители хотят, чтобы дети читали книги, им нужно чаще читать при них, так как ребенок считывает именно поведение взрослых.