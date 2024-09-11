ГИТИС объявил дату панихиды по знаменитому композитору Григорию Ауэрбаху

В Москве 13 сентября пройдет гражданская панихида по профессору, члену Союза композиторов России Григорию Ауэрбаху. Композитор умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщила пресс-служба ГИТИС.

«Прощание с Григорием Львовичем Ауэрбахом пройдет 13 сентября. Церемония прощания пройдет в Учебном театре ГИТИС», — объявил вуз.

В 11:00 его близкие и почитатели соберутся в Большом Гнездниковском переулке, 10. Оттуда через два часа они поедут на Востряковское кладбище. В 17:00 начнется поминальный обед в главном корпусе института в Малом Кисловском переулке, 6.

Ауэрбах умер 9 сентября. Он преподавал на кафедре саунд-драмы, являлся автором учебного пособия по ансамблевому пению и музыки к 80 спектаклям, балетам, операм, фильмам, мюзиклам и сериалам.