Гитарист Queen Мэй признался, что не может выходить на улицу после инсульта

Гитарист рок-группы Queen Брайан Мэй разместил в социальной сети пост, в котором рассказал о перенесенном инсульте. Об этом сообщил сайт therussiannews.ru .

Музыкант, отпраздновавший 77-летие в середине июля, отметил, что столкнулся с недугом примерно неделю назад.

«Я сейчас в порядке. Выполняю рекомендации врачей, то есть почти ничего не делаю», — поделился артист.

По словам исполнителя, медики запретили ему выходить на улицу, садиться за руль автомобиля и передвигаться на самолете. Соблюдение правил поможет избежать повышения частоты сердечных сокращений, пояснил Мэй.