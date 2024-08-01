Гарик Харламов: современный юмор прекрасно эволюционирует

Юморист, телеведущий и шоумен Гарик Харламов высказался о современном уровне юмора. По его мнению, юмор прекрасно эволюционирует, сообщил сайт kp.ru.

В далеком 1998 году КВН был единственной площадкой, где молодой человек мог себя проявить в юморе. Потом появился «Аншлаг», но туда попадали уже матерые юмористы, сообщил RT.

«Эволюционной» ступенью в развитии юмора можно считать запуск клубного Comedy в 2003 году, отметил Харламов.

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