Гарик Харламов рассказал, что сбросил 16 килограммов ради роли Колобка
Резкое похудение Гарика Харламова стало одной из главных тем светской хроники. Шоумена заметили на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок», который выйдет в прокат 6 августа. Артист подчеркнул результат строгой диеты, появившись перед камерами в черной футболке и шортах, сообщил KP.RU.
В новой сказке комик традиционно озвучил главного героя — харизматичного Колобка.
«Вы увидите рождение, отрочество, всю его жизнь и приключения. А также вы увидите Журавлева, в которого вселяюсь я», — рассказал Харламов.
На вопрос о сходстве с персонажем артист со смехом ответил: «Живот!». По словам звезды Comedy Club, борьба с лишним весом идет много лет. Если раньше он весил 120 килограммов, то сейчас ему удалось дойти до отметки 104. Цель шоумена — похудеть до сотни.
«Да, булочки люблю, но мне нельзя. Не ем хлеб, не ем жирное. Стараюсь не есть сладкое. Но мне сложно», — признался актер.
Из-за плотного графика посещать спортзал у артиста нет возможности. Сейчас Харламов работает сразу над четырьмя проектами параллельно. Поддерживать форму комику помогает только ходьба.