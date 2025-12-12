«Галкин спонсировал». Мужа Пугачевой уличили в отправке денег на свержение Лукашенко в 2020 году

Юморист Максим Галкин* в 2020 году финансировал попытку свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом рассказали лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова, их процитировал телеканал 78.ru .

«Кто-то из друзей нам сказал, что, когда у наших друзей белорусов начался вот этот их „переворот“, Галкин* спонсировал», — рассказал Рыбин.

О белорусских проделках Галкина* Рыбин и Сенчукова узнали от сотрудников местного КГБ. Рыбин отметил, что в Белоруссии у него нет друзей среди музыкантов, зато есть много знакомых из власти и силовых структур. Они поделились информацией, что Галкин* посылал деньги организаторам беспорядков в Белоруссии пять лет назад, целью которых было свержение Лукашенко и установление антироссийского режима в стране.

Артисты рассказали, что перестали общаться с Галкиным* из-за его антироссийских выпадов — они не смогли принять такую позицию юмориста.

«Тут невозможно по-другому, здесь нет середины. Здесь либо ты остаешься другом и принимаешь его позицию — но мы не можем принять такую позицию в любом случае. Я поначалу думала, что он просто ошибается. Но потом услышала дальше его разговоры и мы просто перестали общаться», — рассказала Сенчукова.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.