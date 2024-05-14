Гагариной стало плохо на премии «Жара Music Awards» | 360°

Знаменитости 14 мая 2024, 18:57 Гагариной стало плохо на премии «Жара Music Awards» Woman.ru: певице Гагариной стало плохо на премии «Жара Music Awards» в Москве Pavel Kashaev / Global Look Press

Читать 360 в

Певица Полина Гагарина почувствовала недомогание во время вручения музыкальной премии «Жара Music Awards», которое проходило 13 мая на «ЦСКА Арене» в Москве. Артистка покинула мероприятие, так и не получив награду, сообщил портал Woman.ru.

По информации издания, певица приехала на церемонию, но на дорожку так и не вышла. Она вернулась домой, не забрав награду за гастрольную программу «Навсегда», которая была признана лучшим шоу 2023 года.

Реклама

Артистка уже испытывала недомогание несколько дней назад. Так, 9 мая в своих социальных сетях Гагарина опубликовала фотографию с капельницей.

«Все-таки надо посидеть дома… Организм уложил», — подписала снимок певица.

Сейчас Гагарина готовится к сольному концерту в «Лужниках», который состоится 29 июня. Ради этого она даже отказалась от участия в перезапуске шоу «Фабрика звезд».