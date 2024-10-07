Футболисту Глушаков за пять лет выписали почти тысячу штрафов за нарушения ПДД

Бывший капитан московского «Спартака» и игрок сборной России Денис Глушаков за последние пять лет получил почти 1000 штрафов за нарушения правил дорожного движения. Общая сумма взысканий превысила 700 тысяч рублей, об этом сообщил «Постньюс».

С октября 2019 года по октябрь 2024 года Глушаков накопил 977 штрафов, из которых 952 были оплачены. Итоговая сумма штрафов за это время составила 722,1 тысячи рублей.

Основные причины — превышение скорости (706 случаев), несоблюдение знаков и разметки (130 случаев), а также неправильное расположение автомобиля на дороге (58 случаев). Дважды футболисту выписывали штрафы за проезд на красный свет.