Футболист Павел Яковлев восхитился гостеприимством во Владикавказе

Бывший полузащитник футбольного клуба «Спартак» Павел Яковлев посетил Владикавказ в рамках проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе» и был впечатлен радушием местных жителей. Об этом сообщил RT .

«Нигде не сталкивался ни с чем подобным. Хочется отметить: народ в Осетии очень гостеприимный, внимательный и позитивный по отношению к гостям», — подчеркнул экс-игрок «Спартака».

Он также отметил высокие вкусовые качества местной кухни, назвав ее душевной.