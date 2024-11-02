Футболист Аршавин отправился в Лондон с новой подругой и дочерью от экс-супруги Барановской

Звезда ФК «Зенит» Андрей Аршавин познакомил новую подругу Анну, на безымянном пальце которой уже появилось кольцо, с 17-летней дочерью Яной от бывшей супруги Юлии Барановской. Об этом сообщил сайт KP.RU .

Футболист опубликовал на своей странице в соцсети фотографию с трибун лондонского стадиона «Эмирейтс». Снимки Анны тоже были отмечены в данной локации. А о поездке Яны с отцом в Англию стало известно благодаря выпуску блогера Тимура Журавеля.

Репортер прокатился с Аршавиным и его наследницей на колесе обозрения. Видеопрогулка продолжилась на местном рынке, где спортсмен мило ухаживал за повзрослевшей дочерью.