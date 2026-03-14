Фронтмен «Алисы» рассказал о неожиданной помощи от КГБ

Константин Кинчев заявил, что в 1980-х КГБ спас его от уголовного дела

Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев поделился историей о неожиданной поддержке, которую, по его мнению, ему оказал КГБ. О своих догадках он рассказал корреспонденту Lenta.ru Петру Каменченко.

Когда музыканта обвинили в хулиганстве из-за криков с прославлением Гитлера на концерте, Кинчев предположил, что КГБ помог ему избежать уголовного преследования.

«Ничего про контору не знал, мне было пофиг все это, жил как хотел, и будь что будет. Видимо, поэтому меня ни в Питере, ни в Москве контора не трогала и даже на беседы не вызывала», — сказал Кинчев.

Он признался, что даже немного переживал — все дергаются, один он живет как хочет.

«Кстати, мне кажется, что именно контора меня в итоге отмазала от уголовки. Доказательств у меня нет, так, чуйка», — признался Кинчев.

Суд оправдал Кинчева по делу о хулиганстве и обязал газету «Смена» опубликовать опровержение статьи «„Алиса“ с косой челкой», в которой были выдвинуты обвинения. Также издание должно было извиниться перед музыкантом.

Несколько лет назад во время пандемии «Алиса» отказалась от концертов по QR-кодам и собралась в подполье. Кинчев неоднократно критиковал санитарно-эпидемиологические меры, которые тогда вводили в стране.