Французский режиссер Лоран Канте скончался на 64-м году жизни | 360°

Знаменитости 27 апреля 2024, 12:33 Французский режиссер Лоран Канте скончался на 64-м году жизни

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Французский кинорежиссер Лоран Канте ушел из жизни в возрасте 63 лет. Причиной смерти стали осложнения при болезни. Трагическую новость сообщил Le Monde.

Деятель культуры получил широкую известность благодаря фильму «Класс». Картина завоевала главный приз Каннского фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь».

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В последнее время режиссер работал над проектом «Ученик». Премьера была намечена на 2025 год, добавило ИА НСН.