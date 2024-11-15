Французский режиссер Бессон отметил красоту Москвы и Петербурга

Французский режиссер Люк Бессон больше пяти лет назад снимал в Москве некоторые сцены для своего фильма «Анна» и вспомнил, почему хотел поскорее закончить процесс и уехать из России. Об этом сообщил сайт KP.RU.
Бессон подчеркнул, что для него Москва и Петербург навсегда останутся очень красивыми городами. Но любоваться ими готов лишь до тех пор, пока температура не опустится ниже -10 градусов. Когда наступают морозы, французский режиссер торопится покинуть Россию.
По собственному признанию, он — парень с пляжа, поэтому предпочитает находится там, где тепло и много солнца.
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